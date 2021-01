Britisk mutasjon kan tvinge Noreg på defensiven

innenriks

– Vi trur det er mogleg å slå ned utbrotet av den meir smittsame virusvarianten. Men vi kan komme til eit punkt der omfanget av denne varianten er så stort at det ikkje lenger er mogleg. Då vil vi jobbe for å forseinke spreiinga, sa helseminister Bent Høie (H) under pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen tysdag ettermiddag.

Det var då registrert minst 69 smittetilfelle forårsaka av den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo kommune, rett sør for hovudstaden. Utbrota har forgreiningar til seks andre kommunar. Og medan helsestyresmaktene gjorde greie for tiltaka i Nordre Follo og 25 omliggjande kommunar, kom meldinga om at den britiske varianten hadde spreidd seg til sju pasientar på Smestadhjemmet i Oslo.

– Vi kan komme i ein situasjon lik den dei har i Danmark, der denne virusvarianten doblar innslaget i positive prøver kvar veke, og at over halvparten av dei smitta vil ha denne varianten i midten av februar, sa helseministeren til NTB.

Strenge tiltak

Tiltaka er allereie blant dei strengaste regjeringa har til rådvelde, og Høie påpeikar overfor NTB at han framleis har tru på at det er mogleg å «slå ned» den britiske virusvarianten. Men mislykkast vi i det, er det avgjerande å behalde kontrollen, understrekar han.

– Dette er veldig parallelt til måten vi handterte viruset på då det først kom til Noreg, sa Høie, som sa at det ikkje lenger er tru på at vi skal klare å eliminere den nye varianten.

– Då slo vi ned viruset, men vi eliminerte det ikkje, supplerte helsedirektør Bjørn Guldvog.

I ei pressemelding om smitteutbrotet på Smestadhjemmet opplyser Oslo kommune at det kan sjå ut som ein har klart å stoppe vidare spreiing. Det var frå før funne den britiske mutasjonen i 19 prøver i Oslo. Ingen av dei stammar frå utbrotet i Nordre Follo.

FHI: Smittesituasjonen er god

Trass i ei tilsynelatande rask spreiing av den britiske varianten, er han framleis så avgrensa at Folkehelseinstituttet konkluderer med at Noreg er i ein god situasjon, med nedgang i talet på koronasmitta. Smittetalet er no søkkande for tredje veke på rad, påpeika FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Ho ventar likevel at det blir avdekt fleire som er smitta av den engelske varianten i Nordre Follo, og at det vil vere forgreiningar av utbrotet til andre kommunar.

Det er uansett ikkje aktuelt å innføre flyforbod no for å avgrense mobilitet over grensa og redusere omfanget av importsmitte. Det kan føre til at samfunnskritisk personell og varer landet er avhengig av, ikkje kjem inn, og det kan setje oss i ein vanskelegare beredskapssituasjon, argumenterte helseministeren.

Høie meiner det berre er riktig med flyforbod i ein akuttsituasjon og viser til den mellombelse stansen i flygingar frå Storbritannia like etter at det vart slått fast at ein mutert og meir smittsam variant av viruset spreidde seg der. Det gjorde det mogleg å etablere gode mottaksrutinar for dei som kjem derfrå.

– Det som er svaret, er å kontinuerleg stramme inn regimet rundt innreise, kven som kan komme inn på kva vilkår, testing, karantene og så vidare, sa han.

(©NPK)