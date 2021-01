Brød frå Bakehuset lagt i feil pose

innenriks

Brøda dette gjeld heiter «Våre groveste Matpakkebrød skåret», men er lagt i posar merka «Våre groveste Havrebrød skåret», skriv Norgesgruppen i ei pressemelding.

På posen står ikkje mjølkepulver deklarert. For å vere på den sikre sida overfor forbrukarar med mjølkeallergi, informerer Norgesgruppen om at det er ein risiko for at kundar kan ha fått feil brød viss dei har kjøpt «Våre groveste Havrebrød skåret».

Dette gjeld brød som er kjøpt tysdag 26. januar på Meny, Kiwi, Spar, Joker, Nærbutikken og Bunnpris i austlandsområdet.

