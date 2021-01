Arbeidstilsynet opnar tilsyn om overtid hos FHI

innenriks

– Vi har over noko tid hatt ei aukande bekymring for det høge arbeidspresset leiarar og medarbeidarar i Folkehelseinstituttet har stått i gjennom pandemien, seier avdelingsdirektør for tilsyn i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås, til TV 2.

I eit brev Arbeidstilsynet sende til FHI fredag førre veke, bad tilsynet instituttet om å sende dei opplysningar om overtidsbruken innan 12. februar.

Torsdag førre veke skreiv Dagsavisen at FHI-tilsette i fjor jobba 41.729 overtidsstimar i 2020, nesten 14 gonger så mykje som året før. 18 tilsette enda på over 500 timar.

– På bakgrunn av den informasjonen vi får inn, vil vi vurdere kva vi eventuelt gjer vidare, seier Løvås.

Assisterande direktør Peggy Knudsen i FHI seier at dei vil sende Arbeidstilsynet dokumentasjonen dei ber om.

– Det har vore eit heilt ekstraordinært arbeidsår for svært mange av medarbeidarane våre, og vi innser at vi kan ha brot på arbeidsmiljølova, seier Knudsen til TV 2.

