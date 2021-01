Vold i moské enda med fengselsstraff

innenriks

Straffa er den same som trioen vart idømd i tingretten, men Borgarting lagmannsrett har konkluderte med at den eldste av dei blir frifunnen.

Bakgrunnen for hendinga var at familiemedlemmen i trioen vart skulda av fornærma for å ta med seg mat frå eit bryllaup utan løyve. Då moskeen arrangerte eit meklingsmøte mellom familiemedlemmen og fornærma, møtte trioen opp, og valdsutøvinga oppstod.

Lagmannsretten frifann den eldste i trioen sidan det fanst rimeleg tvil om han deltok i valdsutøvinga.

Retten konkluderte med at dei to andre i fellesskap hadde utsett fornærma for fleire slag og spark. Duoen vart dei dømde for grov kroppskrenking og må betale fornærma til saman 25.000 kroner i oppreisning, og dessutan 5.021 kroner i erstatning.

(©NPK)