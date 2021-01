Testing på Svinesund-grensa har vorte obligatorisk

innenriks

Koronatesting vart obligatorisk for tilreisande frå område med karanteneplikt 18. januar, men det vart gitt eit mellombels unntak for Svinesund.

Unntaket gjorde at personar ved fast tilhald i Noreg kunne teste seg ein annan stad seinast innan 24 timar dersom det vart kø på grensa ved Svinesund. Måndag vart unntaket oppheva.

– Eg er glad for at bemanninga på grensestasjonen ved Svinesund no er styrkt slik at vi òg har obligatorisk testing her, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

