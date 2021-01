Skepsis til vaksinasjonstempoet

innenriks

38 prosent svarer nei, medan resten veit ikkje, ifølgje Norsk koronamonitor frå Opinion, som har spurt 3.000 personar.

Sjølv om ikkje fleire har tillit til at tempoet på vaksinasjonen i Noreg er effektivt, er det likevel ein auke med 2 prosentpoeng sidan tilsvarande måling for to veker sidan.

– Tilliten til tempoet i vaksinasjonen har auka, men langt ifrå mykje. Folk blir truleg meir opptekne av tempoet dersom det blir kamp mot klokka med mutert villsmitte i gatene, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Måndag var 76.859 personar vaksinerte med første dose av koronavaksinen i Noreg, ifølgje Folkehelseinstituttet. 1.887 personar har så langt fått andre dose.

