Norfund mot straumen – investerte rekordhøgt i utviklingsland under pandemien

Globale utanlandske direkteinvesteringar (FDI) kollapsa i 2020 og fall 42 prosent. Investeringar i utviklingsland fall samla med 12 prosent, men med store forskjellar – i Afrika var fallet på 18 prosent.

Fallet er som følgje av koronapandemien.

Trass i fallet investerte Norfund (Investeringsfondet til staten for utviklingsland) for rekordhøge 4,8 milliardar i dei same landa. Det er ein auke på 20 prosent frå 2019, då samla investeringar var på 4 milliardar.

– I ein slik situasjon er det særleg viktig at ein aktør som Norfund kan investere «mot straumen», og vi er godt fornøgd med at vi har kunna bidra på denne måten til å sikre eksisterande arbeidsplassar og å skape nye, seier Tellef Thorleifsson, administrerande direktør i Norfund.

– Meir enn halvparten av Norfunds investeringar var i Afrika, og vi opplevde at vi kunne utgjere ein viktig forskjell her, mellom anna gjennom kapital til bedrifter som hadde behov for å investere for å tilpasse seg den nye røyndommen som følgje av covid-19, seier Thorleifsson.

