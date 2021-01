Nakstad: Det ser ut som éin meter ikkje er nok mot virusmutanten

innenriks

– Det kan få ein del konsekvensar for praktiske smittevernråd. Det er òg mogleg at det muterte viruset, fordi det er meir smittsamt, får betydning for kor mange vi kan vere saman i ulike samanhengar, så det er ting vi må sjå på. Her har vi fått erfaring, ikkje minst frå andre land, seier Nakstad i eit intervju med VG.

Helsedirektoratet vurderer både rutinane for håndvask og avstand i lys av mutasjonen, som står bak eit utbrot i Nordre Follo.

– Det med avstand er vesentleg når det gjeld dette muterte viruset. Det ser ut som éin meter ikkje er nok, seier Nakstad.

Å halde minst éin meters avstand til andre er eit av dei grunnleggjande og generelle råda til befolkninga for å hindre spreiing av koronaviruset per i dag. I byrjinga av pandemien gjekk rådet ut på to meters avstand, men det vart seinare justert ned til éin.

