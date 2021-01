Garanterte torskekvotar blir auka i open gruppe

innenriks

På same tid blir nedjustert maksimalkvotetillegget til 2 tonn per fartøy, skriv departementet i ei pressemelding måndag.

– Ved å auke dei garanterte torskekvotane noko legg vi til rette for meir føreseielegheit og mindre kappfiske i open gruppe, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Han seier endringane må sjåast i lys av ein framleis uavklart koronasituasjon og auke i totalkvoten for torsk.

For båtar under 8 meter er garantert kvote no 8,5 tonn, medan han for båtar mellom 8 og 9,9 meter er 11,5. For båtar over 10 meter er den garanterte kvoten 13 tonn.

Det blir òg innført ei ny ordning fiskarar under 30 år som inneber at desse fiskarane kan få fire tonn garanterte kvotetillegg i fisket etter torsk i open gruppe.

(©NPK)