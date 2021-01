Fleire får inkassokrav – lågtlønte blir ramma hardast

innenriks

Talet på inkassokrav på ubetalte rekningar for varer, straum og telekomtenester gjekk markant opp i fjorårets siste kvartal, skriv inkassoselskapet Lindorff i ei pressemelding.

– Vi ser no ein klar auke i hushald som ikkje betaler regelmessige utgifter som ein normalt prioriterer å betale. Dette tyder på at fleire har fått dårlegare råd under pandemien, seier administrerande direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Lindorff.

Ved utgangen av førre månad var 122.000 personar registrerte som heilt ledige eller arbeidssøkjarar hos Nav. Den førre månaden anslo Nav at det vil ta over to år før arbeidsløysa er tilbake på nivået ho var før koronakrisa.

Sidan desse prognoseanslaga har Noreg innført ytterlegare inngripande nasjonale og regionale tiltak.

Lågtlønte mest utsett

– Det som er urovekkjande, er at tala våre viser at det er spesielt dei med låg lønn som blir ramma, medan det kan sjå ut til at mange med høg lønn har fått det betre økonomisk, seier Martinsen.

Mange arbeidstakarar som er hardt ramma av koronakrisa, høyrer til lågtlønte næringar som hotell- og serveringsbransjen, og desse har avgrensa midlar å tære på, ifølgje Lindorff. Selskapet anslår at dei ramma arbeidstakarane i nemnde næringar no opplever eit stadig auka økonomisk press.

I den andre enden av skalaen har folk med høg løn spart meir på grunn av lågare forbruk på feriar, restaurantbesøk og andre ting som er påverka av koronatiltaka, skriv selskapet.

– Det ligg an til ein forbruksfest når pandemien er under kontroll og folk igjen kan reise på ferie, dra på konsert og ete på restaurant. Men tala våre tyder på at ikkje alle får invitasjon til denne festen, seier Martinsen.

Fleire betalingsutsetjingar

I fjor var det samla talet på inkassosaker 6 prosent lågare enn året før. Snittstorleiken på sakene, målt i kroner, gjekk ned 5 prosent, ifølgje Lindorff.

Men nedgangen kom ikkje av at fleire var i stand til å gjere opp for seg i fjor. Nedgangen var tvert imot i stor grad driven av kreditorar som lét vere å sende inkassokrav og gav betalingsutsetjingar i eit ekstraordinært omfang, opplyser selskapet.

No er altså Noreg igjen prega av skjerpa koronatiltak. Det er førebels uklart når statlege støttetiltak vil opphøyre og ein igjen går mot eit meir normal tilvære.

– Når det skjer, vil rekningane som både privatpersonar og bedrifter har utsett å betale, måtte gjerast opp. Mange har fått lågare inntekter under pandemien, og budsjetta vil ikkje gå opp for alle, seier Martinsen.

– Vi ventar derfor ein auke i både inkassosaker og konkursar når dei ekstraordinære pandemitiltaka opphøyrer, seier ho.

