Festival i Trøndelag blir etterforska for misbruk av kompensasjonsordninga

innenriks

Arrangøren Sommerfæstivalen AS har vorte tildelt 960.000 kroner i koronastøtte for avlyst festival i 2020. No blir arrangøren etterforska av politiet, skriv Adresseavisen.

– Paragrafen som blir undersøkt, er grovt bedrageri, og det er på grunn av summen. Det er eventuelt misbruk av kompensasjonsordninga det er snakk om, seier Åsbjørn Vikan ved Trøndelag politidistrikt.

Førebels er berre personen som er dagleg leiar og styreleiar i festivalen som er sikta i saka.

Advokat Thomas Lidal Jamne, som hjelper festivalen, opplyser til avisa at føretaket har samarbeidd fullt ut med politiet, og vil halde fram med det.

– Sommerfæstivalen AS nektar for at det er gjort noko som kan medføre verken straffansvar eller omgjering av tildelingsvedtaket frå Kulturrådet. Det vil bli grundig gjort greie for dette frå selskapet innan kort tid, opplyser Jamne.

(©NPK)