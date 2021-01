Fagfolk reagerer på gjenopning av polet

innenriks

– Som representant på vegner av barn med foreldre med rusproblem blir eg ordentleg forbanna over måten regjeringa vel å gjere dette på, seier generalsekretær Marius Sjømæling i organisasjonen Barn av rusmisbrukarar til VG.

Utbrotet av den muterte virusvarianten i Nordre Follo førte laurdag til strenge nedstengingar i ti kommunar i Oslo-regionen. Søndag vart det innført tiltak i ytterlegare 15 kommunar i randsona.

Samtidig valde regjeringa å følgje Helsedirektoratets råd om å gjenopne Vinmonopolbutikkane i dei ramma kommunane, for å hindre at folk kryssar kommunegrenser for å gå på polet andre stader.

Med dette seier regjeringa at Vinmonopolet er viktigare enn skule og fritidsaktivitetar, meiner Sjømæling.

(©NPK)