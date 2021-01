Auke i talet på unge som treng sosialhjelp i Oslo

innenriks

Det er ikkje auke i andre aldersgrupper, skriv VG.

– Det er vanskeleg å vere heilt sikker her, men det er naturleg å tenkje at dette kjem av at ungdom og unge folk er hardt ramma av koronakrisa i arbeidsmarknaden, seier byråd for arbeid, integrering og sosiale tenester i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap).

Ho seier at også talet på registrerte arbeidsledige i same aldersgruppe aukar.

– Dette viser kor omfattande konsekvensane av pandemien er. Dette er ikkje berre ei helsekrise, men også ei arbeidslivskrise, seier Hansen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) seier at mange unge som så vidt hadde komme innanfor i arbeidsmarknaden, har vorte permittert og ledig det siste året.

– For å hjelpe folk som ufrivillig og mellombels står utanfor arbeidslivet, har vi opna for at ein kan bruke perioden på dagpengar til opplæring og utdanning, seier Isaksen.

