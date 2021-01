Ny rettsrunde om tilsetjingsstrid i Stendi

innenriks

22 miljøarbeidarar har stemna det største kommersielle velferdsselskapet i Noreg, Stendi (tidlegare Aleris), fordi dei meiner dei skulle ha vore faste tilsette i selskapet og ikkje arbeidd som innleigde konsulentar.

Saksøkjarane har arbeidd for Stendi som omsorgsarbeidarar for menneske med problem knytt til rus, psykiatri og nedsett funksjonsevne.

Saksøkjarane fekk berre delvis medhald i Oslo tingrett i 2019. Den gongen omfatta søksmålet 24 miljøarbeidarar. Retten meinte at elleve av dei i realiteten hadde vore arbeidstakarar. Sju av desse hadde vorte fast tilsette då saka gjekk for retten.

I alt 12 vart tilkjende ulike grader av erstatning og oppreisning. Stendi vann fullt ut mot 11 av saksøkjarane.

Tysdag startar ankesaka i Borgarting lagmannsrett.

Arbeidstakar eller sjølvstendig

Ifølgje søksmålet har Stendi hatt store økonomiske fordelar av å krevje at medarbeidarane må vere oppdragstakarar, fordi dei har sloppe å betale overtid, sjukelønn, pensjon og arbeidsgivaravgift.

I ankesaka krev saksøkjarane å få etterbetalt til saman 26,4 millionar kroner for ytingar dei skulle hatt som faste tilsette.

Ifølgje dommen frå Oslo tingrett er det likevel ikkje påvist at Stendi har hatt ei økonomisk vinning ved å bruke sjølvstendige konsulentar, og det vart peika på at dei fekk vesentleg høgare lønn enn dei fast tilsette.

Dommen peikar òg på at selskapet sidan 2016 har gått aktivt inn for å gå over frå konsulentar til faste tilsette, og at nokre av saksøkjarane har vorte oppmoda til å bli faste tilsette, men takka nei.

– Ingen vinnarar

Ifølgje tingrettsdommen er det heller ikkje tvil om at mange av konsulentane ønskte eit sjølvstendig tilvære framfor å bli fast tilsette på grunn av høgare lønn og fridom til å bestemme sjølv når ein ville jobbe.

Retten fann like fullt at elleve av saksøkjarane skulle vore fast tilsette. Totalt vart Stendi dømt til å betale over ein million kroner i oppreisning og erstatning for økonomisk tap til tolv av saksøkjarane. Dette var likevel langt unna det opphavlege kravet på i snitt 1,3 millionar kroner per saksøkjar. Retten meinte krava berre kunne gå tilbake til tidspunktet for søksmålet og ikkje for heile perioden dei hadde jobba i selskapet.

– Slik fleirtalet ser det, kan ingen av saksøkjarane reknast for å ha vunne «i det vesentlige», heiter det i tingrettsdommen.

– Kan ikkje leve med tap

Dei 22 saksøkjarane er medlemmer i LO-forbundet Fagforbundet, som støttar dei økonomisk i rettsstriden. Fagforbundet-leiar Mette Nord kallar saka er ei av dei viktigaste arbeidslivssakene som har vorte førte for norsk rett

– Saka handlar om vanlege arbeidsfolk skal ha arbeidstakarrettar som feriepengar, pensjon og overtidsbetaling, eller om arbeidsgivarane skal kunne gjere dei til sjølvstendig næringsdrivande «konsulentar» utan slike rettar, seier Nord til NTB.

Ho seier fagrørsla og norske arbeidsfolk ikkje kan leve med at tingrettsdommen blir ståande, eller at dei taper saka.

Både Ap, Sp, SV og Raudt har varsla at dei vil sjå på moglege lovendringar dersom dommen blir ståande.

Nye søksmål på vent

Kommunikasjonsdirektør Julie C. Borchgrevink i Stendi seier selskapet ikkje ønskjer å kommentere saka i forkant av omsyn til og respekt for ein uavhengig rettsprosess.

Selskapet har tidlegare uttalt at dei meiner Fagforbundet bruker saka i ein politisert kamp mot sjølvstendig næringsdrivande og private tilbydarar av omsorgstenester.

Det er sett av 29 rettsdagar til saka.

