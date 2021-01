Helsedirektoratet og FHI tilrår fleire strenge tiltak for Oslo-området

innenriks

– Situasjonen er uoversiktleg, skriv Helsedirektoratet om utbrotet.

Helsedirektoratet og FHI tilrår at regjeringa innfører påbod om heimekontor for dei som kan, forbyr arrangement inne og ute og skjenkestopp for Nordre Follo og kommunane rundt.

Vil stengje kjøpesenter

Dei tilrår òg raudt nivå på barnehage, barneskular og ungdomstrinn frå torsdag, i første omgang ut veka.

Dei meiner kjøpesenter, butikkar og andre utsalsstader blir stengde, med unntak av utsalsstader som sel nødvendige varer, som til dømes daglegvarebutikkar, apotek og bensinstasjonar.

Fleire tilrådingar

Direktoratet og FHI tilrår òg at personar som er i særleg risiko for å bli alvorleg sjuke eller døy dersom dei blir smitta av koronaviruset, lever skjerma, held auka avstand (gjerne to meter) og får hjelp til nødvendige innkjøp. Viss det ikkje er mogleg å halde avstand, bør ein vurdere erstatningsbustad

Tilrådingane gjeld kommunane Oslo, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Frogn og Enebakk, i tillegg til Moss og Våler. Dei tilrår at tiltaka blir gjeldandre fram til 31. januar.

Klokka 9 kjem informerer regjeringa om kva tiltak som blir innførte.

Ifølgje FHI er det så langt avdekt 19 tilfelle av den britiske virusvarianten i Oslo.

(©NPK)