Oslo ber regjeringa trappe opp jakta på muterte virus i heile hovudstadsregionen

Utbrotet av den britiske mutasjonen som er påvist i Nordre Follo, kan ha vore ukontrollert verksamt i fleire veker. Kommunen er nabo til Oslo i søraust, og helsebyråden vil derfor at alle koronaprøver i Oslo-regionen skal granskast for å sjå om det er den muterte varianten eller ikkje.

– Denne nøkkelen er det staten som sit på. Etter den situasjonen som har oppstått i Nordre Follo, ber vi regjeringa sørgje for at alle prøver blir analyserte for å sjå om det er den muterte varianten, seier Steen til NTB.

– Viss vi kan gå fjorten dagar tilbake i tid òg, då tenkjer eg at vi har ganske god kontroll, seier helsebyråden.