Oslo Børs følgde oljeprisen nedover

Ved opning var hovudindeksen ved børsen 1001,5 poeng. Like før klokka 9.30 var verdien sokken til eit førebels lågpunkt på 995,51. Rundt klokka 10.15 var indeksen igjen stige til 998,4, med ein nedgang på 0,3 prosent.

Ved børsslutt klokka 16.30 torsdag ettermiddag var prisen for eit fat nordsjøolje 55,87 dollar. Prisen var sokken til 55,34 dollar då børsen opna klokka ni. Litt over klokka 10.15 var prisen 55,34 dollar per fat.

Equinor-aksjen har sokke med 0,9 prosent. Den kraftigaste nedgangen fredag morgon er å finne hos NRC Group, som har sokke med 31,3 prosent.

Gjensidige Forsikring-aksjen har stige 6 prosent. Konsernet melde fredag om rekordhøg omsetning frå forsikringsverksemda si i 2020.

Norwegian-aksjen har frå børsopning til rundt 10.15 fredag morgon stige med 1,8 prosent.

