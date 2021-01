Nakstad om dødelegheita i mutert virus: – Dette må vi følgje nøye med på framover

innenriks

Storbritannias statsminister Boris Johnson sa fredag at det ser ut til at den nye varianten har ei høgare grad av dødelegheit. Det muterte viruset finst no i Noreg og er påvist i eit ukontrollert utbrot i Nordre Follo.

– Vi er kjende med at ein mistenkjer dette, men det er førebels ikkje godt dokumentert om det kjem av at det er meir smittsamt, eller om det kan ha samanheng med endra sjukdomsframkallande eigenskapar. Vi blir derfor nøydde til å følgje nøye med på dette framover, skriv Nakstad i ei tekstmelding til NTB.

