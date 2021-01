Nabokommune: Unngå all kontakt med Nordre Follo

innenriks

– Nordre Follo er no heilt stengd til og med onsdag. På pressekonferansen bad dei sine eigne innbyggjarar om å halde seg heime og ikkje ha kontakt med andre fram til det. Det betyr at vi no ber alle innbyggjarane i Nesodden om også å halde seg mest mogleg i eigen kommune, skriv han i ei tekstmelding til NTB.

Han ber nesoddingane unngå all kontakt med innbyggjarar frå Nordre Follo.

– Ein skal ikkje dra på besøk dit eller få besøk derfrå. Dette gjeld òg om det er eigen familie, skriv Wickholm i tekstmeldinga.

– Unngå all kontakt med Follo

Saman med leiinga i dei andre nabokommunane til Nordre Follo, mellom anna Oslo, Ås og Frogn, deltek Nesodden-ordføraren i eit møte med Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet klokka 13.30 fredag ettermiddag.

Til NRK har assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sagt at også hovudstaden kan bli påverka av utbrotet.

Ifølgje Wickholm vil det der bli gitt informasjon på møtet, og i etterkant av skal det gjerast nye vurderingar.

– Men så langt kan vi uansett seie dette tydeleg: Unngå all kontakt med Nordre Follo, slik dei også sjølve har bede om, seier Nesodden-ordføraren.

Møte i kriseleiinga

Også i Ås blir det no vurdert kva dei skal gjere etter utbrotet i nabokommunen.

– Vi har bede om at det blir skissert nokre råd. Vi har ein felles bu- og arbeidsmarknad, og kommunane våre går veldig tett inn i kvarandre, seier kommunedirektør Trine Christensen i Ås kommune til NTB.

Det blir deretter eit møte i kriseleiinga i kommunen klokka 14.30, der kommunen skal vurdere kva dei skal gjere vidare.

– Vi jobbar med å skaffe oversikt, seier Christensen.

Frogn kommune kjem tilbake med informasjon

Frogn kommune har sett kriseleiing og vurderer ekstra tiltak i samråd med FHI, Statsforvaltaren og nabokommunane.

– Vi oppmodar straks til ekstra varsemd ved utreise av kommunen vår og særleg mellom kommunane i regionen. FHI oppmodar folk i Follo-regionen om å halde seg heime og unngå besøk. Vi ber om auka smittemerksemd hos alle innbyggjarane våre, seier ordførar Hans Kristian Raanaas i ein e-post til NTB.

Han opplyser at kommunen kjem tilbake med nærare tiltak seinare på fredag.

Ordførar Hanne Opdan (Ap) i Nordre Follo bad tidlegare fredag ettermiddag innbyggjarane i kommunen om ikkje å ha gjester eller reise ut av kommunen etter utbrotet av virusvarianten.

