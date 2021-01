Mutert smitte i nabokommunen skremmer Oslo – ber regjeringa ta grep

innenriks

Oslos helsebyråd Robert Steen meiner koronautbrotet i Nordre Follo gjer at alle positive prøver i regionen må analyserast for å sjå om det er det muterte viruset.

Utbrotet av den britiske mutasjonen som er påvist i Nordre Follo, kan ha vore verksamt ukontrollert i fleire veker. Kommunen har nær 60.000 innbyggjarar og er nabo til Oslo i søraust. Helsebyråden vil derfor at alle koronaprøver i Oslo-regionen skal granskast for å sjå om det er den muterte varianten eller ikkje.

– Denne nøkkelen er det staten som sit på. Etter den situasjonen som har oppstått i Nordre Follo, ber vi regjeringa sørgje for at alle prøver blir analyserte for å sjå om det er den muterte varianten, seier Steen til NTB.

– Viss vi kan gå fjorten dagar tilbake i tid òg, då tenkjer eg at vi har ganske god kontroll, seier helsebyråden.

Ifølgje Steen er det rundt 5 prosent av dei nasjonale prøvene som blir analyserte for å sjå kva virusvariant det er.

– For mitt vedkommande hadde eg 110 positive prøvesvar i går. Når eg ser på dei tala, er det eg er nysgjerrig på, nettopp kor mange som er den britiske varianten, seier Steen.

– Det kjem veldig nært

Steen understrekar at det er nettopp dette han har frykta: Eit ukontrollert utbrot av det muterte viruset. Når det skjer i nabokommunen, Steens gamle heimkommune, kjem det tett på.

Begge svigerforeldra til Steen budde i si tid på Langhus bo- og servicesenter, der to personar er døydde etter å ha vorte smitta av det muterte viruset.

– Det er klart det kjem veldig nært no. Eg har sagt at den største risikoen vi står overfor, er at det muterte viruset blir spreidd i samfunnet. No har den risikoen komme mykje nærare, seier Steen.

Vil ikkje stengje grensene

Nordre Follo er ein kommune med stor flyt av menneske inn og ut av Oslo og resten av hovudstadsregionen. Kommunen ber alle halde seg der til onsdag, eit ønske Steen delvis stiller seg bak.

Men han vil ikkje gå ut og seie at grensene til Oslo er stengde for Follo-folk.

– Vi vil alltid ta imot vennene og naboane våre. Men når vi er i ein situasjon der det er risiko for at det muterte viruset er på avvegar, bør alle redusere mobiliteten sin. Det gjeld Oslo-borgarar, Follo-borgarar og alle i regionen. Vi må få kontroll over dette, seier Steen.

Han opplyser at minst 300 personar frå nabokommunen har arbeidsplassen sin berre i Søndre Nordstrand, bydelen som ligg nærast Follo.

– I tillegg til all uro for smitte, er det mange som no ikkje kan dra på jobb måndag, seier helsebyråden.

Regionen kan få strenge tiltak

Nedstenginga av Nordre Follo, som i praksis gjer at berre matbutikkar, apotek, bensinstasjonar og helsevesenet kan halde ope, kan til liks med det muterte viruset spreie seg i regionen.

– Det er litt uavhengig av det muterte viruset. Smittesituasjonen er det som til kvar tid avgjer tiltaka våre. Skulle vi komme i ein situasjon som er ute av kontroll, er det dei neste tiltaka som ligg på bordet, ja, seier Steen.

Hovudstadsregionen sit i regionale møte fredag kveld. Utfallet av dei kan bli nye tiltak. Steen meiner dette først og fremst er eit regionalt utbrot, som må løysast av dei sjølv.

– Det vi gjer først og fremst i dag, er å forstå situasjonen i Nordre Follo. Dei er naboane våre og dei næraste. Oslo har levd med dei strengaste tiltaka i landet i lang tid. No er det i Follo. Då må vi hjelpe kvarandre, seier helsebyråd Robert Steen.