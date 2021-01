Irsk domstol forlengde Norwegians konkursvern

innenriks

Under eit rettsmøte i High Court i Dublin fredag godtok flyselskapet Norwegians kreditorar avgjerda til retten om å forlengje konkursvernet for det kriseramma selskapet med ytterlegare 30 dagar.

Avgjerda om forlenginga kom etter at retten i Irland fredag fekk eit samandrag av redningsplanen som er skissert for Norwegian og opplysninga om at den norske staten torsdag gjekk ut med ein lovnad om å støtte selskapet. Etter dette gjekk dommaren med på å gi ei utsetjing før ein endeleg plan for å redde selskapet må leggjast fram for retten.

– Sidan det er gitt eit bilete av at selskapet har ei rimeleg utsikt til å overleve, forlengjer eg fristen frå 70 til 100 dagar og har dermed godteke denne forlenginga fram til 25. februar, sa dommar Michael Quinn, som handterer den kompliserte prosessen rundt Norwegians omfattande verksemd i Irland.

