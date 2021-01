Høie: Mutantutbrot kan føre til strengare tiltak

innenriks

– Dette betyr i realiteten at vi har eit virus som er meir smittsamt i Noreg. Og det kan bety at vi må ha strengare tiltak, slår Høie fast overfor NTB.

Fredag vart det kjent at to personar som hadde fått påvist koronasmitte i Nordre Follo, var smitta av den britiske virusvarianten. Dei to, som begge var over 90 gamle, er no døde.

Sjølv vart Høie orientert om situasjonen seint torsdag kveld.

Svært alvorleg

– Dette er ein alvorleg situasjon som vi har frykta og forventa kunne skje. Dette er det første dømet på at det er ei spreiing av dette viruset i Noreg der vi ikkje kjenner smittevegen, seier Høie.

– Kva nye tiltak kan vera aktuelle?

– Vi har jo no eit veldig strengt nivå, og det har hatt effekt. Vi har høg terskel for å stengje skular og barnehagar, men framleis held alle butikkar, kjøpesenter og mange andre verksemder ope. Det kan hende vi må stengje meir av den typen aktivitet der menneske møtest, seier Høie.

Nordre Follo varsla fredag full nedstenging fram til onsdag neste veke. Folk er bedne om å halde seg heime og ikkje reise utanfor kommunen.

Mørketal

Folkehelseinstituttet (FHI) skal no DNA-sekvensere alle positive koronatestar frå kommunen for å få betre oversikt over utbrotet.

EU har fastsett eit mål om å gensekvensere 5 prosent av alle koronatestar for å kunne oppdage dei nye virusmutasjonane. Ifølgje helseministeren er FHI godt i gang med dette arbeidet.

– Vi er ikkje langt unna. Det blir heile vegen jobba med å auke kapasiteten, seier Høie.

Men dette betyr samtidig at 95 prosent av testane ikkje blir undersøkte med tanke på mutasjonar.

– Kan det vere store mørketal her?

– Det kan vere spreiing som vi ikkje oppdagar. Men testinga skjer ut frå ei overvakingstenking, og ho skjer både målretta og tilfeldig, seier Høie.

Langt meir smittsamt

Den britiske virusvarianten er vurdert å vere langt meir smittsam enn det vanlege koronaviruset. I Danmark og Irland har smittetala skote i vêret som følgje av mutantutbrot.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa fredag at det ikkje kan sjåast bort frå at mutantviruset allereie har spreidd seg frå Nordre Follo til nabokommunane.

– Denne varianten av viruset er vesentleg meir smittsamt enn det viruset vi allereie er kjende med. Det har potensial til å kunne drive fram ei tredje bølgje med kraftig kraft i Noreg, sa Guldvog på ei pressebrifing fredag ettermiddag.

– Vil ikkje miste oversikt

Høie fryktar likevel ikkje at styresmaktene vil miste oversikt over smittesituasjonen.

– Dette slår ut i at fleire blir smitta, men vi har eit veldig sterkt system no for smittesporing. Men det kan som sagt føre til at vi må innføre strengare tiltak, seier han.

Sjølv har Høie fått kritikk for å fjerne heile den nasjonale skjenkestoppen etter at eit fleirtal på Stortinget bad om lettar i tiltaket i kommunar med lite smitte.

