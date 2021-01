Høgaste talet på drap på sju år i Noreg

innenriks

Til saman 34 gjerningspersonar vart sikta for drap i fjor – 30 menn og fire kvinner. Ingen av dei er så langt dømde. I halvparten av sakene vart kniv brukt som drapsvåpen, viser Kripos' årlege drapsstatistikk.

Av 31 drapsoffer var 16 menn og 15 kvinner. Dei fleste drapa i Noreg skjer i private heimar, og i dei fleste sakene er det ein relasjon mellom gjerningsperson og offer. Berre i éi drapssak i fjor hadde det ikkje vorte funne nokon relasjon mellom offer og gjerningsperson.

Tre av drapssakene som vart etterforska av politiet, var dobbeltdrap, viser oversikta.

Låg og fallande trend

– Drapstala i Noreg held fram med å halde seg låge samanlikna med nabolanda våre, seier leiar Vibeke Syversen for valdsseksjonen i Kripos.

Kripos-oversikta strekkjer seg 30 år tilbake i tid og viser at sjølv om 2020 var det verste drapsåret på sju år, blir det gjennomgåande færre drapssaker årleg her i landet. Syversen poengterer overfor NRK at i eit tiårsperspektiv ligg 2020 på gjennomsnittet. Ho vurderer utviklinga i fjor som ein naturleg variasjon.

– For Noreg ser vi ein svakt dalande trend for drapssakene, seier ho.

Drap i nære relasjonar

Dei siste ti åra har 29 foreldre vorte drepne av ein son eller ei dotter – ni av desse drapa skjedde i 2019 og 2020. 19 av drapsoffera var mødrene til gjerningspersonen og ti var fedrar. Det er oftast søner som tek livet av mor. I tiårsperioden var 23 gjerningspersonar søner, medan fire vare døtrer.

I tolv av sakene har retten vurdert gjerningspersonen som ikkje strafferettsleg tilrekneleg.

Då drapsforskar og kriminolog Vibeke Ottesen ved Universitetet i Oslo kommenterte NTBs drapsstatistikk i romjula, trekte ho fram nettopp nødvendigheita av å sjå på samanhengen mellom psykiske lidingar og sjølvdrap og drap i nære relasjonar.

– Det som gjer foreldre ekstra sårbare når det gjeld vaksne barn med psykisk liding, er at dei ofte bur saman med dei, men at dei ikkje er involverte i noko behandlingsopplegg, sa ho.

Vald før drap

Partnardrapsutvalet som regjeringa nedsette i 2018, fann mellom anna at det i dei fleste drapssaker er det valdsbruk tidlegare. Det viser òg forskinga på partnardrap. Justisminister Monica Mæland (H) meiner dette er forvarsel som gir moglegheit for å gripe inn før valden endar med drap.

Utvalet leverte nyleg rapporten sin, der det kjem med 70 forslag til tiltak.

– Eg vil no ta ytterlegare grep for at politiet blir rusta til dette heilt sentrale samfunnsoppdraget som det er å verne befolkninga mot vald og drap. Mellom anna ønskjer eg å sikre auka bruk av omvend valdsalarm, som også kan vere eit effektivt tiltak for å hindre partnardrap, seier Mæland.

