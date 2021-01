Frp og Sp vil opne for kraftutbygging i verna vassdrag

innenriks

– Eg trudde at det breie opprøret mot vindkraft på land hadde vist desse partia at ein framover blir nøydd til å prioritere andre måtar å produsere kraft på, seier stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) til NTB.

Han påpeikar at Noreg skal gjennom ei omfattande elektrifisering og at kraftbehovet kjem til å auke mykje i åra som kjem. Han er oppgitt over at forslaget om å gjennomgå planane for verna vassdrag «med mål om å legge til rette for økt verdiskaping gjennom utbygging av vannkraft» vart stemde ned då det var oppe til votering torsdag.

Berre Senterpartiet stod på Framstegspartiets side i avstemminga. Resten av Stortinget åtvara mot forslaget, fordi det vil vere eit omfattande arbeid å gå igjennom dei 390 vassdraga som er omfatta av vern. Mange av desse vassdraga er verna etter omfattande politisk strid. Den er det liten vilje i Stortinget til å vekkje til live igjen, skriv Aftenposten.

– Det verkar som om fleire ikkje har teke innover seg at vindkraftmotstanden vil tvinge fram andre løysingar for å møte det auka kraftbehovet vi veit vil komme. Ei større satsing på vasskraft kunne ha vore eit stort steg i riktig retning for å møte dette på, seier Halleland.

(©NPK)