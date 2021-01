FHI kritiserer kommunar for skulestenging før jul

innenriks

– Mange stader vart det openlyst sagt at det vart gjort for at smitte og karantene ikkje skulle øydeleggje julefeiringa for lærarar og elevar, skriv FHI i eit revidert høyringsutsegn i samband med eit forslag frå Kunnskapsdepartementet om bruk av heimeopplæring òg i situasjonar der det ikkje er nødvendig på grunn av smitteverntiltak.

I høyringsutsegna er FHI svært kritisk til forslaget frå Kunnskapsdepartementet, noko dei òg var i første høyringssvar 7. desember.

Åtvarar mot «smittefrykt» som grunngiving for skulestenging

Dei meiner at forslaget vil underminere det noverande tiltaksregimet i skulen og åtvarar mot at smittefrykt «skal snike seg inn som begrunnelse for stenging».

FHI eksemplifiserer mellom anna dette ved å trekke fram at mange skular i vekene før jul vart stengde for ikkje å øydeleggje julefeiringa.

– Mange kommunar stengde skular utan dialog med FHI, og utan at det var grunngitt i lokal smittesituasjon, heiter det.

FHI: Mindre smitte med opne skular

FHI trekkjer òg fram at smitteutviklinga dei siste para månadene gir ytterlegare støtte for at skulestenging faktisk kan gjere sittesituasjonen verre blant tenåringar.

– For kvar veke som går, får vi altså sterkare belegg for at opne skular – med varetaking av smittevern – er med på å halde smitten nede blant tenåringar. Ei sannsynleg forklaring er at opne skular gir ungdommar regelmessig tilgang til sosialt samvær, samtidig som grunnleggjande smittevern blir teken vare på, skriv FHI, som meiner det er urealistisk at ungdommar ikkje vil vere saman med kvarandre.

Dei peikar mellom anna på at smitteauken over jul og nyttår var større blant tenåringar og unge vaksne enn i andre aldersgrupper, men at smittetala i aldersgruppa er redusert med rundt 40 prosent frå veke 1 til veke 2.

I veke 1 og 2 har alle ungdomsskular og vidaregåande skular vore opne med raudt tiltaksnivå.

(©NPK)