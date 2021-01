FHI: Risiko for at mutert virus kan ha spreidd seg utanfor kommunen

innenriks

– Dette er ein alvorleg situasjon. Vi veit frå andre land at denne mutasjonen har skapt utfordringar. Dette er viktig å slå ned fort, slik at vi ikkje får vidare smittespreiing, seier avdelingsleiar Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Fredag vart det kjent at to bebuarar på ein sjukeheim i kommunen var smitta med den britiske muterte varianten av koronaviruset. FHI veit ikkje om viruset kan ha spreidd seg utanfor kommunen.

– Det er det òg risiko for, seier Vold.

Folkehelseinstituttet følgjer situasjonen tett. Det viktigaste no er å få oversikt, mellom anna gjennom å sjå på korleis kommunen har handtert utbrotet, som har gått føre seg over fleire veker.

– Det er sett i gang arbeid for å undersøkje smittesporingsarbeid som er gjort i kommunen. Så langt tyder alt på at det er godt arbeid som er gjort, men for å redusere risikoen endå meir innfører vi nokre generelle tiltak, seier ho.

– Eg trur vi skal klare å få kontroll på dette, men det krev at vi gjer ein kraftinnsats, seier Vold.

– Det er viktig at vi set inn tiltak, og at vi heller gjer litt for mykje. Så får vi heller sleppe opp tiltaka raskt igjen etterpå, seier ho.

(©NPK)