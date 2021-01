Bankar positive til å investere i Norwegian

innenriks

Regjeringa lova torsdag å stille opp for Norwegian med eit såkalla hybridlån, men har stilt som føresetnad at private investorar òg stiller med 4,5 milliardar kroner. Storbankar NRK har spurt, svarer at dei ser på Norwegian med interesse igjen.

– Slik det ser ut no, blir gjelda betydeleg redusert og selskapet vil fokusere på nærområda der det tidlegare har vist at det kan tene pengar. Så svaret er eigentleg ja. Dette er noko som vi er interesserte i å vere med på, seier Nordeas investeringsdirektør Robert Næss til NRK.

Leiinga i Norwegian takka torsdag offentleg for tilliten frå staten og sa at støtta aukar sjansen for at selskapet vil lykkast med å hente inn ny kapital og kjem gjennom rekonstruksjonsprosessen. Også Noregs største bank, DNB, seier flyselskapet igjen ser interessant ut som eit investeringsobjekt.

Porteføljeforvaltar Dag Hammer i DNB SMB seier redusert gjeld og satsing på kortdistanseflyging i Europa, noko Norwegian tidlegare tente pengar på, gjer selskapet interessant.

– Det kan absolutt ikkje utenkjeleg at vi vil vere med i ein ny emisjon, seier Hammer.

Aksjekursen til Norwegian steig torsdag kraftig etter nyheita om at regjeringa vil gå innmed støtte. Fredag held medgangen fram med oppgang på 1,47 prosent i morgontimane.

