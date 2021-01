12 nye smitta i Drammen

innenriks

Alle 12 er nærkontaktar av tidlegare påviste tilfelle, melder Drammen kommune på nettsidene sine.

– Dei siste 14 dagane har vi fått påvist 200 nye tilfelle, og dette er eit snitt på i overkant av 14 tilfelle per dag. Vi skulle gjerne komme oss stabilt under ti nye tilfelle per dag for å sjå konturane av eit lågare smittetrykk, seier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han seier at det er positivt at ingen av dei nye smitta har ukjend smitteveg, noko som bidreg til å halde oversikt over korleis smitten spreier seg i lokalsamfunnet.

Sidan pandemien starta har 2.307 personar i Drammen fått påvist koronasmitte. 45 personar har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

(©NPK)