Undersøking: Inga auka interesse for ny Smittestopp-app

Det er Opinion som har spurt folk om dette i Norsk koronamonitor.

På spørsmålet «Trur du at du vil ta denne appen i bruk på mobilen din?» svarer 41 prosent ja, medan 37 seier nei. Resten oppgir at dei ikkje veit. Tala er omtrent dei same som då styresmaktene først varsla om den kommande appen for fire månader sidan.

– Interessa for å laste ned nye Smittestopp har vore oppsiktsvekkjande konstant heilt frå september til i dag, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Ikkje påverka av kampanjar

Ho konstaterer at verken lanseringa av appen før jul eller informasjonskampanjar etterpå har endra på dette. Rett nok har omtale på eit par pressekonferansar gitt positive utslag i nedlastingar, men folks interesse for appen er svært konstant, ifølgje Opinion.

Så langt har ein halv million nordmenn lasta ned nye Smittestopp, noko som utgjer litt meir enn éin av ti nordmenn over 16 år.

16.000 nordmenn er spurde i undersøkinga.

Den første appen stansa

Datatilsynet reagerte på den første Smittestopp-appen sidan dei meinte løysinga var i strid med personvernregelverket. Grunngivinga var at den brukte inngripande teknologi og at appen hadde fleire formål.

Det enda med at tilsynet la ned forbod mot datainnsamling i appen, noko som førte til at styresmaktene i juni 2020 sletta alle data.

Den nye appen vart lansert 21. desember. Den danskutvikla mobilapplikasjonen nyttar til forskjell frå forgjengaren sin ikkje GPS-data, han lastar ikkje opp personopplysningar til ein sentral server og han vil berre bli brukt til smittesporing, ikkje analyse eller forsking.

