– Vi lever i ei tid der falske nyheiter spreier seg fortare enn nokon gong, og der vi demoniserer meiningane til kvarandre sterkare og sterkare. Det at nokon kjempar for sanning, kjempar for fakta og kjempar for å ta ned falske nyheiter, det meiner eg er fredsskapande, seier stortingspolitikaren og tidlegare Venstre-leiar Trine Skei Grande til NRK.

Faktasjekkingsnettverket The International Fact-Checking Network vart etablert i 2015 og har base i USA. I Noreg er Faktisk del av nettverket.

