Tilliten til politiet aukar

innenriks

Senterpartiet bør merke seg desse tala, ifølgje Solberg.

Ei ny innbyggjarundersøking viser nemleg at 82 prosent av dei spurde no har svært høg eller ganske høg tillit til politiet i Noreg, opp 3 prosentpoeng frå 2019.

Delen har auka to år på rad og ligg no på det høgaste nivået som er registrert sidan målingane byrja i 2008.

Solberg gir politireforma til regjeringa mykje av æra.

– Vi opplever no at det arbeidet vi har gjort for å styrkje politiet, og det arbeidet vi har gjort med politireforma, faktisk blant folk gir endå større tillit til politiet.

Lokale variasjonar

Politidirektør Benedicte Bjørnland meiner tala kan forklarast med eit kvalitetsløft på etterforskingssida, styrkt beredskap og auka bemanning.

– I sum trur vi at det byggjer tillit. Og så er vi ganske opne om at alt ikkje berre er bra heller. Det er dilemma i dei utfordringane vi møter, seier Bjørnland til NTB.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) påpeikar at tilliten er lågare på nokre mindre stader. I små kommunar med færre enn 5.000 innbyggjarar ligg delen på 76 prosent. Delt inn etter politidistrikt er delen lågast i Finnmark, der 73 prosent av dei spurde seier dei har tillit til politiet.

– Men det som er urovekkjande, er når nokon går til val på å skru klokka tilbake. Når nokon skal reversere og har tenkt å skrote det arbeidet som no er gjort, i trua på at fleire lensmannskontor og kontoradresser skal gjere jobben. Slik er det ikkje. Det veit alle som har vore ute i politiet, seier Mæland.

– Så er det heilt riktig at det er nokre svakheiter. Reforma er ikkje perfekt. Den har vore smertefull, understrekar ho.

Kritisk rapport

I fjor konkluderte ei evaluering av politireforma frå Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) med at «oppbyggingen av mer sentrale enheter har gått på bekostning av det lokale politiet».

I rapporten fekk Justis- og beredskapsdepartementet og politiet òg kritikk for ikkje å ha stilt med økonomiske ressursar nok til å nå dei ambisiøse måla i reforma.

Men i 2021 blir politibudsjettet styrkt med 578 millionar kroner. Og det meste av dette skal gå til å styrkje dei geografiske driftseiningane.

Ifølgje Bjørnland er dette ei heilt riktig justering no.

– Det betyr ikkje at det skal opnast eit bittelite lensmannskontor ute på eit lite nes. Men det betyr at dei geografiske driftseiningane i politiet skal få goda som no kjem, seier politidirektøren til NTB.

Stor undersøking

Innbyggjarundersøkinga vart gjennomført frå august til november i fjor og byggjer på intervju med 8.000 personar.

I undersøkinga kjem det òg fram at 94 prosent av dei spurde føler seg trygge der dei bur og ferdast. Dette er uendra frå 2019.

Folk er òg gjennomgåande mindre bekymra for å bli utsette for kriminalitet enn i 2019. Det folket er mest bekymra for at dei kan bli utsette for, er nettkriminalitet, identitetstjuveri og trafikkfarlege hendingar.

Fleire enn før meiner òg at politiet er synleg i nærområdet og raskt til stades ved akutt behov.

Fakta om innbyggjarundersøkinga

* Politiets innbyggjarundersøkinga 2020 vart gjennomført frå 31. august til 12. november og byggjer på 8.000 intervju.

* I undersøkinga seier 82 prosent av dei spurde at dei har svært høg eller ganske høg tillit til politiet, opp frå 79 prosent i 2019 og 77 prosent i 2018.

* Tilliten til politiet er høgast i Oslo (87 prosent) og lågast i Finnmark (73 prosent).

* Delen som svarer at dei føler seg trygge der dei bur og ferdast, ligg på 94 prosent.

