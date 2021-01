Regjeringa vil redde Norwegian – seier ja til pengestøtte

innenriks

– Norwegians nye forretningsplan inneber kraftige grep i gjeldsstrukturen til selskapet og tilførselen av 4–5 milliardar kroner i frisk kapital. Planen verkar meir robust enn den vi sa nei til i oktober. Derfor stiller vi oss no positive til å bidra, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Det kriseramma flyselskapet la nyleg fram ein ny plan for å sikre den vidare drifta av selskapet. 10. januar fekk departementa ei ny oppmoding om statleg deltaking i rekapitaliseringa av selskapet.

– Lykkast Norwegian med dette arbeidet, har regjeringa sagt at vi kan bidra med eit hybridlån. Staten har ikkje ambisjonar om å bli eigar i Norwegian, understrekar Nybø.

Vil gi lån

Ho opplyser ikkje kor stort lån Norwegian kan få av staten, men stiller som krav at private investorar bidreg med minst 4,5 milliardar kroner. Det er ein føresetnad at selskapet får endeleg godkjent ein samla restruktureringsplan innanfor dei rammene selskapet har lagt fram.

Eit hybridlån kan etter ein tidsperiode konverterast til aksjar og eventuelt då bli selde.

Ja frå staten er ein viktig milepæl i arbeidet med å redde Norwegian frå konkurs. Selskapet har varsla ein omfattande rekonstruksjon, der mellom anna langdistanseverksemda blir lagd ned, til fordel for ei tydelegare satsing på den europeiske marknaden.

Jubel i Norwegian

Norwegian er svært tilfreds med avgjerda til regjeringa om å medverke til innhentinga av ny kapital. Dette aukar moglegheitene betydeleg for at Norwegian kjem gjennom krisa og kan halde fram med å vere ein viktig aktør i norsk luftfart, melder selskapet torsdag morgon.

– På vegner av alle oss i Norwegian ønskjer eg å rette ein stor takk til regjeringa. Norwegian står i ein svært krevjande situasjon som følgje av pandemien. Ein medverknad frå staten aukar sjansen betydeleg for at vi lykkast med å hente inn ny kapital og kjem gjennom rekonstruksjonsprosessen. Vi har framleis ein stor jobb føre oss, men støtta frå regjeringa tek vi til inntekt for at vi er på riktig kurs, seier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.