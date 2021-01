innenriks

Det opplyser Innlandet politidistrikt i ei pressemelding torsdag etter å ha fått ein førebels obduksjonsrapport etter dødsfallet ved Toten statlege mottak tysdag.

I forkant av dødsfallet var personen som døydde, involvert i ei valdshending med ein annan person. Begge budde på mottaket.

Den andre personen vart tysdag sikta for kroppskrenking. I pressemeldinga torsdag skriv politiet at personen framleis er sikta for kroppskrenking.

Politiet held fram med undersøkingar i saka.

