Norske muslimar skal jobbe saman med regjeringa mot muslimhat

Torsdag hadde forumet sitt første møte. I møtet deltok representantar frå den muslimske befolkninga og statsrådane Monica Mæland (H), Guri Melby (V), Abid Raja (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Bakgrunnen for forumet er handlingsplanen til regjeringa mot hat og diskriminering mot muslimar.

Handlingsplanen kom mellom anna etter fleire terrorangrep internasjonalt og i Noreg, og at PST har fastslått at det har vore ein auke i trusselen frå høgreekstreme. Dette har ført til at mange muslimar føler seg utrygge.

Skal møtast jamleg

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja peikar på at fiendskap og negative haldningar til muslimar er eit reelt og aukande problem i Noreg, og at det må takast på alvor.

– Målet er at representantar for regjeringa og den muslimske befolkninga skal møtast jamleg for å orientere kvarandre om situasjonen til muslimar i Noreg, særleg når det gjeld diskriminering, rasisme og ekstremisme, seier han.

Ni organisasjonar med i forumet

Det første møtet i forumet vart gjennomført digitalt. Den muslimske befolkninga var representert med ni organisasjonar og trus- og livssynssamfunn.

Nokre av temaa som vart snakka om på møtet, var opplevingane til muslimar i kjølvatnet av terrorangrep i Frankrike og i samband med karikaturstriden i haust.

Dei ni organisasjonane som deltok på møtet, var Islamsk Råd Noreg, Muslimsk Dialognettverk, Minotenk, Antirasistisk Senter, Hikmah-huset, Mira (Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn), Salam, 10. august-stiftelsen og Ahmadiyya Muslim Jama'at Noreg.

