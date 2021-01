Fredrik Skavlan tapte rettssak mot tømrar

innenriks

Fredrik Skavlan må òg dekkje sakskostnadene til tømrarmeister Kjetil Eriksen på 294.000 kroner, skriv Dagbladet.

Rettssaka gjekk i Oslo tingrett i desember etter at tømrarmeisteren saksøkte Skavlan for 550.000 kroner for manglande betaling for utført arbeid på villaen til programleiaren i Oslo.

Skavlan heldt tilbake betalinga fordi han meinte arbeidet var dårleg utført, og gjekk også til motsøksmål og kravde kontrakten heva. I motsøksmålet kravde Skavlan å få betalt 341.000 kroner av Eriksen, som er beløpet han allereie har betalt for arbeidet, pluss beløpet han betalte for å fullføre arbeidet gjennom ein annan leverandør.

Retten meinte at Skavlan ikkje hadde krav på prisavslag eller heving av kontrakten, og at han ikkje hadde gitt Eriksen nok tid til å rette opp skadane. Eriksen vart òg frifunnen i motsøksmålet.

(©NPK)