FHI-tilsette jobba 14 gonger meir overtid i 2020 enn i 2019

– Det er 41 tilsette som har arbeidd 300 timar eller meir som overtid, opplyser assisterande direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet (FHI) til Dagsavisen.

I utgangspunktet er grunnregelen at ein arbeidsgivar ikkje kan påleggje meir enn 200 timar overtidsarbeid over 52 veker.

– Generelt må vi seie at det har vore brot på desse reglane, seier Knudsen.

Totalt fekk tilsette som ikkje har ei av dei 79 definerte leiarstillingane i FHI, utbetalt om lag 27,5 millionar kroner for 38.834 overtidsstimar. I tillegg fekk ni leiarar totalt 2,7 millionar kroner i overtidsbetaling.

Også i Helsedirektoratet var det ein kraftig auke. 30.586 timar med overtid, mot 8.386 året før. Tolv jobba meir enn 400 overtidsstimar, medan 27 andre jobba over 200 overtidsstimar.

– Vi følgjer opp dette tett for å leggje til rette for kontinuitetsplanlegging, avlasting, oppgåvefordeling og kompetanseoverføring, slik at høgt belasta medarbeidarar får teke ut fri. Dette jobbar vi med på alle nivå i organisasjonen, skriv Helsedirektoratet i ein e-post til Dagsavisen.

Helsedirektoratet betalte totalt 22 millionar kroner til tilsette i 2020.

(©NPK)