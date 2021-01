Ekspert: Høie bør ta ein runde til på skjenkjeforbodet

innenriks

– Vi bør framleis ha ei nasjonal regulering på skjenking av alkohol, seier jurist og ekspert på smittevernlova Anne Kjersti Befring ved Universitetet i Oslo til NTB.

Helseminister Bent Høie (H) skapte høge bølgjer då han tysdag kort og godt fjerna den nasjonale skjenkjestoppen heilt etter at eit fleirtal på Stortinget gjekk inn for å be regjeringa om å sikre at kommunar med lågt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i samband med matservering.

Opposisjonen har mellom anna kalla Høies reaksjon «barnsleg».

Befring meiner Høie i staden bør regulere skjenkjeforbodet på ein måte som sikrar betre balanse mellom behovet for smitteverntiltak og proporsjonalitet.

– Høie bør gå ein runde til. Det finst fleire måtar å svare på «bestillinga» frå Stortinget. Både departementet hans og Helsedirektoratet må vurdere korleis forventninga frå Stortinget skal følgjast opp utan at smittevernet blir svekt, seier ho.

Befring peikar òg på at det å fjerne skjenkjeforbodet heilt, medfører mykje ekstraarbeid for kommunane. No må kvar og ein vurdere om dei skal tillate alkoholservering.

Uansett er ikkje siste ordet sagt i saka, meiner ho.

– Vi kjem kanskje i ein ny situasjon om kort tid, spår Befring.

(©NPK)