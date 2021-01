Dei tilsette avventande takksame for Norwegian-støtte

innenriks

– Så langt veit vi ikkje kor mykje pengar regjeringa vil bidra med. Norsk luftfart er i krise, og eg forventar at regjeringa bidreg både med kapital i samband med restruktureringa, i tillegg til ein krisepakke for heile norsk luftfart, seier leiar Oddbjørn Holsether Pilotforbundet i Parat.

Dei Parat-organiserte i Norwegian – pilotar, kabintilsette og kontortilsette – gir i ei felles pressemelding uttrykk for takksemd og lette over at regjeringa no vil bidra til redningsaksjonen – og tek på seg ein vesentleg del av æra for at det vart slik.

– Den politiske kontakten vi har fått til, og det politiske trykket vi har hatt mellom anna i samband med aksjonane våre utanfor Stortinget, meiner eg definitivt har påverka regjeringa til å ta denne avgjerda, seier leiar Alf Hansen for Norwegian Pilot Union.

(©NPK)