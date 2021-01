innenriks

Smitten er knytt til ei direkte innreise frå Storbritannia, opplyser kommunen på nettsidene sine. Ein person er definert som nærkontakt, men har testa negativt.

– Det er derfor ikkje mistanke no om vidare spreiing, seier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, som ikkje er overraska over at varianten har nådd kommunen.

Det er oppdaga totalt sju tilfelle av det muterte viruset i Viken fylke, ifølgje kommuneoverlegen.

