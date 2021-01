Ølkranane opnar igjen i Tromsø

innenriks

Kommunen kjem dermed ikkje til å innføre strengare reglar for skjenking enn det Stortinget har vedteke.

Det betyr at dagens skjenkestopp blir oppheva natt til fredag, og frå og med fredag blir alkoholservering tillate i samanheng med matservering til klokka 24. Gjester kan ikkje sleppast inn etter klokka 22.

– Viss smittesituasjonen endrar seg, eller vi ser at skjenkinga bidreg i negativ retning for å halde pandemien under kontroll, vil vi raskt kunne setje i verk lokale tiltak der det er nødvendig, seier smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø i ei pressemelding.

Dersom det skal setjast i verk lokale tiltak, må dette vedtakast av formannskapet i kommunen.

