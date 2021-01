innenriks

– Vi aukar testkapasiteten på 32 grensepasseringar. Somme av overgangane kjem til å ha avgrensa opningstid fordi det er få passeringar, seier justisminister Monica Mæland (H) på ein pressekonferanse torsdag.

Auken i kapasiteten kjem etter at det frå måndag denne veka vart innført obligatorisk testing ved innreise til Noreg. Tiltaket kom etter at svært mange har valt å ikkje teste seg ved grensa etter at det 2. januar vart innført krav om obligatorisk testing innan 24 timar etter innreise.

(©NPK)