Solberg pressa på klima i Stortinget

SV-leiar Audun Lysbakken stilte ei rekkje spørsmål til statsministeren om klimaplanen i den munnlege spørjetimen på Stortinget onsdag.

Lysbakken viste mellom anna til at Frp har slakta meldinga for å vere for tøff og ambisiøs.

– Vil regjeringa snakke med Frp først? ville SV-leiaren vite.

– Vi vil snakke med Frp, men også med dei andre partia. Vi håpar på ei semje om hovudtrekka, men vi har ingen illusjonar om at vi kjem til å bli samde om alt, svarte Solberg.

– Men vi har ikkje tenkt å forhandle ned tiltaka våre, påstod ho.

Regjeringa la i fjor fram klimaplanen Klimakur 2030, med vurderingar av 60 tiltak som kan kutte halvparten av utsleppa innanfor sektorane transport, sjøfart, landbruk og avfall.

Lysbakken hevdar derimot at tiltaka i planen berre vil føre til rundt halvparten så store kutt.

– Kan statsministeren garantere at regjeringa ikkje vil gå med på noko som svekkjer summen av utsleppskutt i denne meldinga, spurde han.

– Vi har ein ambisjon om at vi skal no dei måla vi har sett oss, svarte Solberg.

