Solberg fryktar skjenkebaksmell

– Vi meinte at vi burde vente, at vi burde halde igjen ei stund til på dette, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Ho trekkjer fram at regjeringa har prioritert barn og unge og gjort det mogleg for folk å ha fleire gjester.

Tysdag bad likevel stortingsfleirtalet regjeringa om å sikre at kommunar med lågt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i samband med matservering, og dermed oppheve skjenkestoppen. I fleire kommunar blir det skjenking frå fredag.

Overfor VG opplyser Solberg at det neppe blir lettar i koronatiltaka neste veke, slik ho tidlegare har varsla, på grunn av stortingsvedtaket.

– Når vi gjer for mykje på ein gong, er det fare for at det bidreg til at smitten kan spreie seg endå meir og endå raskare, men det gjeld alle tiltaka, seier statsministeren til NTB.

– Er du bekymra for ein baksmell på dette stortingsvedtaket?

– Eg er bekymra for ein baksmell på alt vi har gjort. Eg gidd ikkje den debatten som alle prøver å få meg til å ta no, om at eg skal henge ut vedtaket til stortingsfleirtalet. Dei har gjort eit val av vedtak dei meiner det er viktigast at ein gjer, men alle vedtaka vi gjer, kan bidra til auka smitte, svarer Solberg.

– Det er derfor vi seier at vi må ta eitt steg av gongen, legg ho til.

