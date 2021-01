Oslo held fast på skjenkestopp

innenriks

– Vi vidarefører skjenkestoppen i Oslo, sa byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) då han heldt pressekonferanse om handteringa av koronasituasjonen onsdag ettermiddag.

Han poengterte at moglegheitene for lemping i skjenkereglane gjeld der smittetrykket er lågast. Oslo er blant kommunane med høgast trykk.

– For Oslo ligg denne linja fast: når vi opnar opp vil vi først prioritere barn og unge, og skal vi opne opp for skjenking må smittetala ytterlegare ned. Det har eg stor tru på at vi kan få til dei kommande vekene, sa han.

