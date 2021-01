Oslo forlengjer den sosiale nedstenginga til 4. februar

innenriks

– Starten av 2021 har gitt oss eit veldig tydeleg signal. Vi er langt frå ferdig. Vi står framleis i ein alvorleg og usikker situasjon. Vi kan ikkje ta nokon sjansar, seier byrådsleiar Raymond Johansen på ein pressekonferanse onsdag ettermiddag.

På pressekonferansen sa han at byrådet har bestemt at den sosiale nedstenginga, som no har vart i to og ein halv månad, blir forlengd i ytterlegare to veker.

Det inneber mellom anna at den sosiale nedstenginga og skjenkeforbodet blir vidareført til 4. februar.

Smittetendensen har dei siste dagane vore minkande i hovudstaden. Det gjer at byrådet no gjer nokre lettar for barn i barneskulealder frå torsdag.

Lettane inneber at det igjen blir opna for fritidsaktivitetar og idrett innandørs for barn i barneskulealder, og at ein opnar eit avgrensa tilbod på fritidsklubbane.

– For Oslo ligg denne linja fast: Når vi opnar opp vil vi først prioritere barn og unge, og skal vi opne opp for skjenking må smittetala ytterlegare ned. Det har eg stor tru på at vi kan få til dei kommande vekene, seier Johansen.