Joe Biden teken i eid som USAs 46. president

Den politiske ringreven er den eldste som nokosinne har overteke presidentembetet i USA. Han får no den tunge jobben med å snu skuta etter fire år med Donald Trump ved roret.

Biden flyttar inn i Det kvite hus i ei tid med 4.000 koronadødsfall per dag, ein økonomi i krise og alvorlege motsetningar både politisk og sosialt.

Sjølve innsetjinga vart avvikla under eit massivt tryggingsoppbod av frykt for uro.

Djup splid

Biden sjølv har før innsetjinga prøvd å ta initiativ til politisk forsoning.

Han har òg prøvd å få meir mangfald inn i regjeringsapparatet, og fleire politiske initiativ er på veg for å ta tak i rasediskriminering, sosiale problem og situasjonen for innvandrarar utan lovleg opphald i USA.

Men polariseringa er så sterk at politikken står i ei legitimitetskrise, meiner David Farber, historieprofessor ved University of Kansas. Han viser til storminga av Kongressen tidlegare i januar etter at Trump i fleire veker hadde eggja demonstrantar og nekta godta valresultatet.

– For å vere ærleg så er dette ei krise som USA ikkje har sett maken til sidan Abraham Lincoln vart teken i eid, seier Farber.

Lincoln vart teken i eid berre ein månad før den amerikanske borgarkrigen braut ut i 1861.

Har varsla koronainnsats

Men det er venta at den aller høgaste prioriteten for Biden den første tida som president vil vere å få kontroll over koronaviruset.

Så langt har over 400.000 menneske døydd med covid-19 i USA.

Biden har varsla at han vil ta grep straks:

* Nye reglar vil allereie frå onsdag av gjere det påbode med munnbind på føderal eigedom og når ein reiser ut av delstaten. Andre får råd om å bruke munnbind i 100 dagar.

* Samtidig blir pausen på nedbetaling av studentlån og restriksjonane på utkastingar og tvangsauksjonar forlengd.

* Biden vil òg ha opp tempoet i vaksinasjonen. Løftet er at det skal setjast 100 millionar vaksinedosar dei første 100 dagane hans som president. Det skal òg opprettast 100 nye vaksinasjonssenter på éin månad.

Men innsatsen kjem ikkje til å gå av seg sjølv. Biden står etter alt å dømme overfor ein hard politisk kamp i Kongressen for å få grønt lys for ein koronakrisepakke på 1.900 milliardar dollar.

Ei lang liste

Eit anna moment er klimapolitikken. Der har Biden signalisert ei heilt anna tilnærming enn forgjengaren.

Allereie på dag éin vil han melde USA inn igjen i den globale klimaavtalen frå Paris. I tillegg vil Biden foreslå ein tiltakspakke på 2.000 milliardar dollar for å nå klimanøytralitet i USA innan 2050.

Men sjølv om Bidens liste med presserande oppgåver etter fire år med Trump kan verke uendeleg lang, har andre presidentar hatt det vanskelegare før han.

– I 1933 kom Franklin D. Roosevelt inn i Det kvite hus med ei arbeidsløyse på 25 prosent, ein børs som hadde falle nesten 90 prosent og folk som ikkje var i stand til å få pengane sine ut av banken, påpeikar Farber.

– Amerika har komme seg gjennom verre ting før.

