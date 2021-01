Gravemaskiner blir sette inn i leitinga etter dei omkomne i Gjerdrum

innenriks

Tidlegare denne veka gjorde hundar markeringar i eitt av dei prioriterte søkeområdene i skredet.

– Vi enda opp i går med at der vi heldt på då kjem vi ikkje lenger med handkraft, så der må vi inn med maskinell drift, seier innsatsleiaren til politiet Mari Stoltenberg på ei presseoppdatering i Gjerdrum onsdag formiddag.

Søkjemannskapa planlegg no, i samråd med NVE, å byggje ein veg for gravemaskiner inn i skredområdet. Samtidig som vegplanlegginga går føre seg, søkjer USAR-mannskap onsdag i eit anna prioritert område på rundt 20x20 meter der dei førebels kjem til ved å grave for hand.

Når vegen skal leggjast, må handgravinga stansast mellombels.

– Slik det ser ut no, vil det bli ein dags arbeid med handkraft i prioritert søkjeområde, og så vil det bli ein pause medan ein lagar tilgangen til gravemaskinene som vi treng for å få gjort oss ferdige i dei områda vi ønskjer per no, seier Stoltenberg.

(©NPK)