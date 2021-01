Forvirring om dei nye skjenkereglane

innenriks

Då formannskapet i Trondheim onsdag morgon behandla nytt skjenkereglement, var det noko forvirring om kva dei nye nasjonale retningslinjene eigentleg går ut på.

– Det er litt ulike signal som kom frå regjeringa om korleis ein følgjer opp dette stortingsvedtaket. Reint munnleg har det vel komme signal om at det ikkje blir ei avgjerd om at alkoholen skal følgje matservering. På nettsidene til regjeringa står det likevel om at det berre skal skje i samband med matservering, påpeika kommunalråd Elin Marie Andreassen (Frp)

Overfor NTB understrekar Andreassen at ho ikkje har noka oppfatning om det skal vere på den eine eller andre måten, men at ho fekk inntrykk av at dei faglege vurderingane i Trondheim var gjorde med bakgrunn i at alkoholen måtte følgje matservering.

– Eg er litt forvirra, seier ho.

Tilråding

Og det er kanskje ikkje så rart, for informasjonen som står på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider kan verke tvitydig.

Der skriv regjeringa at dei har valt å «følge FHIs anbefaling fra 14. januar om å innføre samme tiltak som var gjeldende nasjonalt før skjenkestoppen ble innført 4. januar».

Men samtidig skriv regjeringa at alkoholservering «kan kun skje i sammenheng med matservering». Det siste punktet har ikkje FHI tilrådd, og det var heller ikkje regelverket før 4. januar. Det har likevel vore eit slikt krav tidlegare i pandemien.

Uklart

NTB har kontakta Helse- og omsorgsdepartementet, men har førebels vorte vist til å ta opp spørsmålet på pressekonferansen til regjeringa klokka 14.

Punktet om matservering var del av forslaget Stortinget vedtok tysdag, og som tvinga regjeringa til å snu.

«Stortinget ber regjeringen sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering», var forslaget.

Helseministeren har varsla at dei nye reglane inneber skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikkje sleppast inn etter kl. 22.00, slik det var før 4. januar. Endringa trer i kraft natt til fredag.

