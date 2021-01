FHI: Ikkje noko tilseier at vaksinasjon gir auka risiko for død

innenriks

– Mange på sjukeheimane er svært skrøpelege og er i sluttfasen av livet. Gjennomsnittleg døyr det over 300 personar kvar veke på norske sjukeheimar. Det finst ikkje nokon statistisk analyse som tilseier at vaksinasjon medfører auka risiko for død, påpeika Vold under ein pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Ho kommenterte opplysningane om at fleire personar har mista livet etter å ha fått koronavaksine, og poengterte at det på sjukeheimane i nokre tilfelle vil kunne gå kort tid frå vaksinasjon til dødsfall på grunn av helsetilstanden til pasienten.

– For svært skrøpelege eller terminalt sjuke pasientar bør det gjerast ei individuell vurdering av risikoen for at personen ikkje toler biverknadene av vaksinen, sa Vold.

