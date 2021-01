Erna Solberg vil ikkje overprøve stenging av fødeavdeling i Kristiansund

innenriks

– Det helseføretaket sjølv seier, er at dei ikkje får nok kvalifisert personell til å drifte avdelinga i Kristiansund. Det kan ikkje vi overprøve, sa Solberg i spørjetimen på Stortinget onsdag.

Ho vart utfordra av Frp-leiar Siv Jensen, som påpeika at Stortinget har vedteke at fødeavdelinga skal bestå til det nye akuttsjukehuset for Nordmøre og Romsdal står innflyttingsklart, etter planen i mai 2024.

Ifølgje Jensen viser saka at finansieringsmodellen må endrast og dei regionale helseføretaka bli avvikla fordi drifta no gå ut over pasientane.

– Vi må sikre at vi har pasienttryggleik i heile landet, åtvara ho.

Men Solberg heldt fast på at drifta må vere forsvarleg.

– Det er dei medisinsk ansvarlege og leiinga på ansvaret til sjukehuset å sørgje for at kvaliteten i tilbodet er god nok. Seier dei at dei ikkje får nok legar med kvalifikasjon til å drifte det tilbodet, så er det òg ansvaret deira å gjere endringar, sa ho.

– Det kan vi ikkje politisere.

Frå 8. februar til 1. oktober må fødande på Nordmøre reise til Molde sjukehus.

Sjukehusleiinga har meint at mangel på fagfolk har gjort det uforsvarleg å halde fram.

(©NPK)